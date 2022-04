Dudy Cardoso, compositor do Biquini Cavadão, morre aos 39 anos

O músico e cantor Dudy Cardoso, um dos compositores do Biquini Cavadão, faleceu vítima de câncer, aos 39 anos. A esposa do artista, Adriana Biem, comunicou o falecimento pelas redes sociais dele, na noite da quarta-feira, 6.

O artista tratava a metástase de um câncer renal e estava internado desde o mês passado. O enterro ocorreu na manhã desta quinta-feira, 7, em São Paulo.

Adriana escreveu na postagem: "Peço a todos as mais elevadas vibrações para que a passagem do amor da minha vida seja feita da forma mais tranquila possível e que vcs possam retribuir o amor e a alegria que ele sempre trouxe para a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com esse ser de tanta luz!!"

Dudy é autor de sucessos do Biquini, como "Antes do Mundo Acabar", em 2007, que entrou no álbum "Só Quem Sonha Acordado vê o Sol Nascer", assim como "Roda Gigante", que foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção, "Um Rio Sempre Beija o Mar", "Entre Beijos e Mais Beijos" e "Soltos Pelo Ar", entre outras.

Dudy também lançou três álbuns solos: "Bela Imperfeição", em 2012, "Ao Vivo na RaMo", em 2013, e "Multiverso", em 2019.

Despedida

Uma semana antes do falecimento, Dudy foi visitado no hospital pelos integrantes da banda. O momento foi registrado nas redes sociais do músico

A banda postou uma série de homenagens a Dudy em seu perfil nas redes sociais. Confira trecho de uma das postagens: "O amigo carinhoso e mais 'do bem' que conhecemos, o nosso José Carlos Biem, agora mora em nossas canções. Mais do que nunca ele estará no palco em melodias e letras que fizemos juntos, algumas até inéditas ainda. Descanse, querido Dudy. Quanto orgulho de termos feito tantas lindas composições juntos!"