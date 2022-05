Morre Vangelis, compositor de trilhas de filmes como 'Carruagens de Fogo' e 'Blade Runner'

O compositor grego Vangelis, famoso por ser autor de trilhas sonoras para filmes como “Blade Runner” e “Carruagens de Fogo”, faleceu na última terça-feira (17), aos 79 anos. A causa da morte seria complicações pelo novo coronavírus. Vangelis vivia na França, onde passou seus últimos meses de vida.

A morte do compositor foi confirmada pelo primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, nesta quinta-feira (19/05). "Vangelis Papathanassiou não está mais conosco. O mundo da música perdeu o (artista) internacional Vangelis", o primeiro-ministro escreveu no Twitter.

Sobre o compositor

Vangelis é conhecido por ser pioneiro na música eletrônica. O compositor se inspirou na exploração espacial, na natureza, na arquitetura futurista, no Novo Testamento ou no movimento estudantil de maio de 1968 - na França - para fazer as suas obras.

Sua trilha sonora para “Carruagens de Fogo” ganhou um Oscar em 1982.

Suas trilhas sonoras também incluem Missing - O Desaparecido, de Costa-Gavras; Lua de Fel, de Roman Polanski, e Alexander, de Oliver Stone.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)