Morre Tom Parker, da banda The Wanted, após luta contra tumor no cérebro

O cantor Tom Parker morreu aos 33 anos após uma batalha contra um tumor terminal do câncer. Ele ficou conhecido como um dos vocalistas da boy band The Wanted, e o falecimento foi confirmado pela esposa, Kelsey Hardwick, via Instagram. Além da mulher, Tom deixa ainda dois filhos pequenos: Aurelia, de 2 anos; e Bodhi, de 1 ano.

"É com o coração partido que confirmamos que Tom morreu hoje cedo ao lado de toda sua família. Nossos corações estão partidos. Tom era o centro de nosso mundo e não conseguimos imaginar uma vida sem seu sorriso e presença", escreveu Kelsey no comunicado.

"Estamos realmente agradecidos pela enxurrada de amor e apoio e pedimos que todos nos unamos para garantir que a luz de Tom continue brilhando para seus lindos filhos. Obrigada a todos que nos apoiaram durante todo o tempo, ele lutou até o fim. Estou sempre orgulhosa de você [Tom]", finalizou a esposa.

Tom lutava contra tumor desde 2020

Tom revelou sua condição médica em outubro de 2020, afirmando que era um tumor inoperável. Em agosto do ano passado, o cantor teve uma ligeira melhora no tratamento do tumor cerebral, um glioblastoma em estágio 4.

"Não queremos sua tristeza, nós queremos apenas amor e positividade. E juntos nós vamos aumentar a conscientização sobre essa terrível doença e procurar por todas as opções de tratamentos possíveis. Vai ser uma dura batalha, mas com o amor e apoio de todos vocês, nós vamos vencê-la", disse ele na época.

O grupo The Wanted ficou famoso em 2012, principalmente com o hit "Glad You Came". O grupo anunciou uma pausa nas atividades em 2014.