Mulher descobre câncer após investigar mancha na unha

Uma mulher, chamada Maria Sylvia, descobriu que estava com câncer, após investigar uma mancha na unha do polegar esquerdo. Tratava-se de uma melanoma subungueal, mais conhecido como câncer de unha. Já curada e sem células cancerígenas, a americana compartilhou a trajetória da descoberta em seu perfil do Tik Tok.

VEJA MAIS

No vídeo, Maria contou que a mancha apareceu em seu dedo em 2012. No início, tratava-se apenas de uma pequena linha clara, mas em cerca de um ano, escureceu. A americana disse que não sentiu qualquer dor na unha e, por isso, achava que era uma simples verruga.

“Eu entrava e saía de médicos o tempo todo. Eu era uma atleta, então tinha que fazer exames físicos todos os anos. Ninguém realmente notou até que uma vez um médico percebeu. Isso foi provavelmente por volta de 2014, e ele ficou tipo ‘Oh, isso é estranho’. E disse que, se ficasse maior, seria bom eu procurar um médico (especializado)”, contou.

Para tratar do câncer, Maria precisou fazer uma cirurgia para retirar a unha e parte do osso do polegar adoentado. Ela também recebeu um enxerto de pele do braço no local.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)