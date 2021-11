Mulher grávida passa mal após encontrar unha de gel em sanduíche

Uma mulher grávida de seis meses, identificada como Brushra Perkins, acabou vomitando ao tentar saborear um sanduíche de carne e cebola e se deparar com uma unha de gel na comida. O lanche em questão foi comprado na rede de gastronomia Marks and Spencer (M&S), em Andover, Hampshire, na Inglaterra. As informações são do Metrópoles.

Ao dar uma mordida no sanduíche, Brushra sentiu algo borrachudo na boca e resolveu olhar a comida para ver o que era. “Eu pensei ‘o que diabos é isso?’. Estava com aparência suja. Tive a sensação no estômago de que ia ficar [doente], então tive que pedir ao meu marido para parar no posto de gasolina mais próximo. É nojento”, disse ela sobre a unha encontrada.

A mulher reclamou da higiene do estabelecimento ressaltando que todos deveriam estar usando luvas para manusear os alimentos. Ela chegou a procurar a rede alimentícia para reclamar do ocorrido, mas foi informada que uma investigação interna levaria até seis semanas.