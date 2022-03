Repórter Marina Alves descobre irmã durante tratamento e fará transplante de medula óssea

A repórter Marina Alves, da TV Verdes Mares, do Ceará, que fazia tratamento contra um câncer desde agosto de 2021, fará o transplante de medula óssea no próximo dia 5 de abril, em Fortaleza (CE). Ao longo dos últimos sete meses ela vinha passando por sessões de quimioterapia, na esperança de encontrar um doador compatível, coisa rara e possível apenas entre pessoas da mesma família. O problema é que a jornalista era filha única, ou pelo menos pensava ser. Como em um roteiro de cinema, Marina descobriu uma irmã aos 32 anos, que fará a doação.

"No momento mais difícil da minha vida, enquanto procurava respostas para tudo que acontecia, Deus me presenteou da forma mais surpreendente possível. Dentre milhares de pessoas cadastradas no mundo inteiro para doação de medula óssea, a única compatível comigo é minha irmã. Sim! Descobri aos 32 anos, durante a luta contra o câncer, que não sou filha única", contou.

Já sobre sua irmã, Lumara Sousa, a jornalista preferiu não entrar em detalhes, pois, segundo ela, a história envolve outras pessoas que não devem ser expostas.

"Lumara, você trouxe luz para um momento sombrio e ajudou a resgatar a minha fé. Às vezes fecho os olhos e imagino o momento em que vamos, juntas, abraçar o nosso pai (que não vê a hora de te conhecer) e celebrar a sua chegada com toda a família", declarou.

(*Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)