Cantor sertanejo morre em acidente entre dois carros e uma carreta

O cantor sertanejo Samuel Santos está entre os mortos em um grave acidente ocorrido na madrugada deste domingo (13). A colisão envolveu dois carros e uma carreta e aconteceu no quilômetro 284 da BR-101, no município Vale do Jiquiriçá, na Bahia. Uma outra pessoa que seguia no mesmo veículo do artista também morreu, segundo divulgou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são do Metrópoles.

Samuel Santos era vocalista da banda Xote dos Garotos. O cantor voltava de um show quanto o acidente ocorreu. Não há detalhes do que pode ter motivado o acidente. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.

Após o ocorrido, o perfil oficial da banda divulgou uma nota de pesar. "Em meio a dor, agradecemos as orações e reforçamos nosso pesar aos familiares, parentes e amigos", diz um trecho da publicação.