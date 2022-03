‘The Crown’ é a indicação de Luiza Braga

Luiza Braga é uma atriz paraense e veio ao O Liberal indicar uma série para assistir nesse final de semana. “The Crown” é uma produção original da Netflix e conta a história da monarquia britânica, desde o momento que a Rainha Elizabeth II precisa assumir o trono após a morte precoce de seu pai, o Rei Jorge VI. Atualmente com quatro temporadas, a série traz um elenco cobiçado e de sucesso, incluindo nomes como Claire Foy (como Rainha Elizabeth II), Matt Smith (como Príncipe Phillip) e Vanessa Kirby (como Princesa Margareth), essa bastante elogiada e querida por Luiza.

A produção, apesar de ser, em grande parte, ficcional, traz diversos episódios e imagens reais de acontecimentos que ocorreram ao longo da história da dinastia. A última temporada, lançada em 2021, trouxe o caótico romance entre Princesa Diana e Príncipe Charles, e como o casal foi atingido pela presença de Camilla Parker-Bowles, atual esposa do herdeiro do trono da Inglaterra.

A série passa por uma passagem no tempo a cada duas temporadas, ao passo que há troca de atores para acompanhar o envelhecimento dos personagens. O atual elenco conta com a presença de Olivia Colman (como Rainha Elizabeth), Tobias Menzies (como Príncipe Philip), Josh O’Connor (como Príncipe Charles), Emma Corrin (como Princesa Diana),Gillian Anderson (como Margaret Thatcher) e a aclamada Helena Bonham Carter (como Princesa Margaret), ela que já participou de diversos filmes como a saga de “Harry Potter”, “Alice no País das Maravilhas”, “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, e muitos outros.



Premiações

A produção foi a responsável por levar à Netflix o Prêmio Emmy, pela primeira vez, junto com outra série original “O Cambito da Rainha” A série ganhou também sete de suas indicações ao Prêmio e fez história na premiação. Emma Corrin e Josh O’Connor foram dois dos atores mais elogiados da última temporada, ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz principal, enquanto ele ganhou o mesmo.

A quinta temporada deve chegar ao catálogo da plataforma em novembro de 2022, e vai trazer muito drama e história para contar. Com novos atores e atrizes a série vai abordar o desfecho do casamento entre o Príncipe e a Princesa de Gales, mas ainda não há informações se irão apresentar o acidente que vitimou Diana. Atores como Elizabeth Debicki e Dominic West vão estrear como o casal mais odiado por uns e amado por outros. A atriz até compartilhou uma declaração sobre o seu novo papel: “O espírito da princesa Diana, suas palavras e ações vivem no coração de muitos”, disse ela. O anúncio do lançamento da nova temporada foi feito por Imelda Stauton, atriz que interpretará a monarca do trono inglês nessa nova leva de episódios. Em vídeo, divulgado em setembro de 2021, Imelda aparece dizendo que fará parte do elenco da nova temporada de “The Crown”, e anuncia que a equipe já havia começado as gravações da produção.

O fato é que: para quem ainda não conhece, “The Crown” é uma opção para quem gosta de séries dramáticas, que abordam fatos históricos. Luiza afirma: “Vale a pena demais assistir!”.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)