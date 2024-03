Com excelente avaliação da crítica, ‘Duna 2’ chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (29)

O novo filme de Denis Villeneuve, “Duna - Parte 2”, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (29). O longa, estrelado por Timothée Chalamet, Zendaya e Rebecca Ferguson, recebeu excelentes avaliações da crítica e já é considerado o “filme do ano”. A história é baseado na obra literária de mesmo nome escrita por Frank Herbert, em 1967.

No Rotten Tomatoes, “Duna 2” recebeu 184 avaliações e está com 97% de aprovação, sendo detentor do certificado “Fresh” - ou seja, pelo menos 60% das críticas são positivas. Enquanto isso, no Metacritic, o longa recebeu a nota 74, baseada em 46 opiniões. A média oficial do IMDb ainda não está disponível, entretanto, com base nas avaliações feitas, a maioria da pontuação do filme tem sido acima de 8/10.

VEJA MAIS

Confira o trailer de “Duna - Parte 2”

O elenco de “Duna - Parte 2” também é formado por Austin Butler, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Javier Bardem e Josh Brolin. A expectativa é que a produção atinja US$ 170 milhões (cerca de R$ 844 milhões) na bilheteria de estreia.

Hungria, Namíbia, Jordânia e Noruega foram alguns dos locais de gravação do filme. “Eu acho que Hollywood é a cidade mais fofoqueira do mundo e eu queria que isso fosse um experimento do quanto conseguiríamos manter esse segredo. Enviamos uma unidade especial super secreta para filmar Anya na Namíbia”, disse o diretor. A participação da atriz era um segredo, até sua aparição no tapete vermelho de Londres, Reino Unido.

VEJA MAIS

O longa estava com lançamento previsto para novembro de 2023. Porém, devido à greve de atores e roteiristas de Hollywood, a estreia foi adiada para este ano. “Duna - Parte 2” continua a história do primeiro longa, que chegou aos cinemas há três anos.

“Duna” (2021) tem 83% de aprovação no Rotten Tomatoes e 74 no Metacritic, além de ser avaliado com 8/10 no IMDb. O longa é vencedor de seis estatuetas do Oscar, com dez indicações: Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Trilha Sonora Original.

Confira imagens de “Duna - Parte 2”

Chani (Zendaya) (Divulgação / Warner)

Feyd-Rautha (Austin Butler) e Lady Margot Fenring (Léa Seydoux) (Divulgação / Warner)

Lady Jessica (Rebecca Ferguson) (Divulgação / Warner)

Paul Atreides (Timothée Chalamet) (Divulgação / Warner)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)