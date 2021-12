Tretas dos famosos: relembre quem se envolveu em polêmicas

As tretas dos famosos foi uma das melhores coisas de 2021. Teve de tudo um pouco, briga de casal, família, traição, herança e haters.

Um dos imbróglios mais conhecidos deste ano são familiares: Medina e Brunet, e Duda Reis e Nego do Borel, e dos Liberato.

- Maiara x Fernando Zor

Maiara e Fernando começaram a namorar em março de 2019. (Reprodução)

Na véspera de Natal, Maiara contou que descobriu uma traição de Fernando. Depois de uma live contando sobre o ocorrido, a cantora postou sobre chifre. Já o sertanejo, desmentiu a ex e chegou a falar que ela “estava no seu momento”. Porém, no dia seguinte surgiram fotos e vídeos sugestivos, e a mulher envolvida falou que Fernando disse que era solteiro e teria saído da balada com uma outra mulher.

- Thiago Gagliasso x Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Irmãos tem opiniões politicas contrárias (Reprodução / Instagram)

Thiago contou em uma entrevista que não fala com o irmão, o ator Bruno Gagliasso, há quase 3 anos, em decorrência de divergências políticas. Ele chegou a dizer que assumiu um cargo público para ganhar R$ 4 mil e aprender, o que deixou os familiares revoltados.

Bruno e Giovanna não comentaram o assunto.

- Lívia Andrade x Pétala Barreiros

Pétala e Marcos, tiveram união estável entre dezembro de 2017 até março de 2020 (Reprodução / Instagram)

Atual mulher Marcos Araújo, Lívia resolveu se meter na treta familiar dele com a ex Pétala Barreiros. O casal tem dois filhos, todos provados com exame de DNA.

Na ocasião em que o bebê foi realizar o exame com a mãe e a tia, a apresentadora chegou a intimidar a jovem ao aparecer ao lado dos seus seguranças na porta do laboratório.

Quando Marcos se envolveu com Pétala ela tinha apenas 14 anos.

Atualmente a briga segue na justiça.

- Duda Reis x Nego do Borel

Nego do Borel e Duda Reis se relacionaram por dois anos (Reprodução/Redes Sociais)

Depois de começar o ano solteira, após o fim do noivado com Nego do Borel, a influenciadora fez revelações chocantes sobre a relação. Em janeiro, Duda relatou os abusos que viveu, entre eles, ela acusou o funkeiro de acusa de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV.

Nego sumiu da web com o ocorrido.

- Medina x Brunet

A relação entre Gabriel Medina e sua mãe e padrasto ficaram difíceis após seu casamento com Yasmin Brunet (Reprodução)

Gabriel Medina casou-se com Yasmin Brunet e a relação com a mãe e o padrasto ficou conturbada. Simone e Charles Saldanha, cortaram contato com o surfista por acreditarem que a modelo é controladora.

O Instituto Gabriel Medina foi fechado, e os dois renunciaram aos cargos de administradores do projeto

A briga ganhou holofotes e a mãe de Medina deixou que Gabriel e Yasmin seguissem suas vidas por acreditar que a modelo é controladora. Yasmin, por sua vez, começou a tomar conta da carreira do esportista.

A briga ganhou holofotes, e começaram as acusações entre Simone e Yasmin. A sogra chegou até a comparar a nora com uma atriz pornô e criticou também a mãe da modelo, Luiza Brunet.

Outra situação envolvendo o surfista foi a ausência de Yasmin nos Jogos Olímpicos. Devido às restrições sanitárias, o Comitê não permitiu que ela fosse, mesmo ela fazendo parte da equipe de Gabriel.

- Familia Liberato

Atualmente, João Augusto tem 19 anos e as gêmeas, Marina e Sofia, tem 18 (Reprodução/Instagram)

Com a morte de Gugu Liberato, em 2019, a briga por sua herança iniciou. Mas foi em 2021, que os três filhos escolheram um lado e resolveram lutar por um valor maior do dinheiro. As gêmeas Marina e Sofia, ficaram ao lado da mãe, que quer reconhecimento de união estável; e se manifestarem contra o irmão, João Augusto, e a tia, Aparecida Liberato, que é quem comanda a fortuna de Gugu.

A briga foi para web, as gêmeas reclamaram da tia nas redes sociais, alegando que recebem um valor baixo de pensão e pedindo um carro de luxo.