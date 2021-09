Lívia Andrade volta a se envolver na relação do atual namorado com a ex-esposa

A apresentadora Lívia Andrade voltou a falar nas redes sociais sobre a influenciadora digital Pétala Barreiros, ex-mulher de seu atual namorado, o empresário e presidente da AudioMix Marcos Araújo.

Nos comentários de sua última publicação no Instagram, ela rebateu uma seguidora que disse não concordar com seu posicionamento diante da batalha judicial entre o ex-casal.

"Ter dois filhos de um milionário? Ter uma pensão gorda, morar numa mansão maravilhosa, ganhar carros e ser bancada? É, acho que não seria tão ruim. Mas eu escolhi que minha vida não seria assim. Eu poderia estar nessa mesma aí, mas preferi trabalhar e construir minha vida. escreveu Lívia.

O comentário foi feito depois de Lívia explicar o motivo de ter acompanhado Marcos Araújo no exame de DNA para saber se ele é pai de Lucas, de nove meses, do relacionamento com Pétala.