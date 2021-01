Duda Reis acusa Nego do Borel de tê-la estuprado e transmitido HPV

A revelação das ameaças e agressões físicas e psicológicas que Duda Reis afirma ter sofrido enquanto se relacionava com Nego do Borel foram o estopim para que a web e outros famosos incentivassem a influencer a registrar uma queixa contra o cantor.

Na última quinta-feira (13), a ex-BBB Gizelly Bicalho, que é advogada e comanda um projeto intitulado “Sentinelas”, em que aborda a violência doméstica, se dispôs a atuar nos processos de Duda. E já na manhã de hoje (14), a modelo registrou um BO (Boletim de Ocorrência) contra Borel na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), em São Paulo. A influencer requisitou a medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

Duda acusa o cantor de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV. Ela alega que as agressões começaram em 2018, durante uma viagem de Carnaval, em que o artista apertou o seus braços com violência, provocando lesões. Ainda no mesmo ano, durante um evento, ele a empurrou e causou novos machucados.

De acordo com o BO, em uma viagem a Portugal com Borel, Duda permaneceu quase todo o tempo dopada por medicamentos contra ansiedade por conta da pressão que o artista fazia sobre ela. Quando ele retornava dos shows e saídas noturnas, mantinha relações sexuais não consentidas pela vítima, que ainda continuava dopada.

"Em uma crise de ciúmes, o autor a agrediu com pontapés na perna e arrebentou a porta do quarto a 'cabeçadas'. Eram corriqueiros os danos a objetos da residência durante as crises de ciúmes e o mesmo dizia que quebraria os objetos para não ter que 'quebrar a vítima' (sic). Era comum ameaças de morte à vítima e que o mesmo dizia que bateria o veículo e se mataria. Que acelerava o veículo em direção a postes e desviava, deixando a vítima em pânico”, diz o Boletim de Ocorrência.

"Vítima foi traída diversas vezes pelo autor sem que soubesse, e que contraiu HPV do autor. Duda só teve um parceiro sexual antes do agressor. Ele manteve relação sexual com outras mulheres”, complementa o registro.

Em novembro de 2019, após um churrasco na casa do cantor, a modelo teria sido ameaçada com uma faca. Segundo o depoimento de Duda, na ocasião ele chegou a dizer que iria matá-la. A ameaça ocorreu novamente por motivo de ciúmes.

Ex de Nego do Borel confirma comportamento agressivo do cantor: ‘É real’

Swellen Sauer, ex-namorada de Nego do Borel, usou as redes sociais esta semana para comentar a polêmica em torno da separação de Duda e Nego.

“Falei tudo o que eu tinha que falar todos esses anos. Me criticaram muitas vezes. Tudo o que eu tinha que dizer, eu já disse. Muitas coisas eu minimizei. Parem de duvidar das pessoas. Vocês que estão duvidando, não duvidem. É real!”, disse, nos stories do Instagram.

Ao jornal Extra, a assessora de imprensa revelou ter denunciado o cantor seis anos atrás por ter tentado enforcá-la com um carregador de celular. No ano passado, Swellen tocou no assunto novamente, após os pais de Duda terem afirmado que a filha sofrera agressões do artista durante uma viagem a Portugal. Na época, o ex-casal negou a história.

Borel também foi à delegacia registrar ocorrência contra Duda

Após ter sido acusado de agressão pela ex-noiva, o cantor Nego do Borel também procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência por difamação.

A Policia Civil do Rio de Janeiro confirmou que Leno Maycon Viana Gomes — verdadeiro nome de Nego do Borel — registrou a ocorrência no 42ª DP, localizado no Recreio dos Bandeirantes. "Todos os envolvidos serão ouvidos na unidade policial. Outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso", informou o titular da delegacia.