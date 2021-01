Duda Reis revela que Nego do Borel ameaçava matar sua família: ‘Tinha medo'

As ameaças, agressões físicas e psicológicas sofridas por Duda Reis durante o relacionamento com Nego do Borel foram reveladas ainda na noite de ontem (12) em suas redes sociais. Ela ainda contou que desconfiava das traições e, por diversas vezes, foi taxada como louca pelo ex-companheiro. Mas, a certeza que nunca esteve errada ocorreu quando a influencer começou receber vários depoimentos de mulheres que também foram amantes e vítimas de Borel.

O depoimento teve grande comoção na web e Duda recebeu muito carinho e incentivo do público após ter exposto todas as feridas que a machucavam. Impulsionada pelos internautas a não se calar mais diante do medo que Nego exercia sobre a modelo, ela usou o Instagram na tarde desta quarta-feira (13), para detalhar os abusos que sofria constantemente.

"Eu era muito manipulada, tinha muito medo, ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com cachorro grande e que iria mandar matar a minha família. Eu era obrigada a me expor a favor dele, porque eu sentia medo e não sabia o que fazer. Me sentia um rato em um beco sem saída. Eu sabia de tudo ilícito que ele estava envolvido, sempre esteve, mas não cabe a mim falar, cabe às autoridades do país investigarem. Eu vim falar sobre mim. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocionalmente dele. Ele me dizia que nunca na vida ninguém iria me querer. Fiquei três anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não tem isso. E ele quer me taxar como louca", relatou Duda nos stories.

"Eu sofri, sim, agressão física. Tiveram episódios que ele me empurrou. Um deles, inclusive, ele vai lembrar bem, foi quando ele me empurrou tão forte que eu caí em cima de várias cadeiras e me machuquei. Um amigo dele, que é figura pública, inclusive, mas eu não vou expor, entrou no meio pra segurar ele. E isso vai fazer parte de uma das agressões do B.O que estou abrindo contra ele, assim como todas as agressões verbais que eu ouvia e todas as manipulações também. Eu era manipulada para defendê-lo. Enquanto eu ao mesmo tempo tentava acreditar que ele teria solução, mas, mulher não é centro de reabilitação para homem com mau comportamento”, afirmou.

A influencer acredita que Nego do Borel vai tentar difamá-la publicamente como forma de retaliação e tentará mostrar que foi ela quem o traiu por inúmeras vezes, além de vazar supostos prints que configurariam sua infidelidade.

"Hoje ele, junto com esses advogados - um homem e uma mulher - vão fazer de tudo para eu passar como maluca. Ele vai dizer primeiramente que eu traí ele, sendo que eu nunca traí ninguém. Jamais trairia uma pessoa, independente do que ela fez comigo. Diz ele que gravou várias conversas minhas com as minhas amigas. Começando por aí, que eu não podia nem ligar para as minhas amigas na casa em que eu morava, porque pelo que eu entendi, eu era gravada e também espionada", contou.

Ainda segundo Duda, até durante as sessões online de terapia o cantor estava sempre por perto. "Não vou expor minha terapeuta, mas ela sabe disso. Ela ficava angustiadíssima porque eu não conseguia conversar, pois ele ficava na minha frente. Perguntava porque eu não podia falar com ela na frente dele. E eu descobri que todas as vezes que eu fazia uma ligação longe dele, ele colocava pra gravar. E hoje ele vai fazer o circo de atuação dele, se preparem", adiantou a modelo.

"Ele não se manifestou ontem porque ele queria reunir diversas coisas contra mim e me taxar como maluca. E ele vai fazer, mas eu já estou dizendo o que vai acontecer”, complementou.