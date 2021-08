Irmã de Gugu Liberato se recusa a pagar mesada de 51 mil reais às sobrinhas: ‘Acordem! Iludidas’

A briga entre gêmeas Marina e Sofia, filhas de Gugu Liberato, e a tia, Aparecida, ganha mais um capítulo. A irmã do apresentador teria se recusado a pagar uma mesada superior a R$ 50 mil para cada uma. As informações são do portal UOL.

Em um programa de televisão exibido nesta terça-feira (31), foram reveladas trocas de e-mails entre as meninas e a tia, nas quais Aparecida afirma ter ficado surpresa com a quantia exigida pelas duas.

As gêmeas cobram o pagamento de US$ 10 mil, ou R$ 51.821 para a cobertura de despesas com viagens, faculdades, pagamento do salário de uma trabalhadora doméstica e também de um plano de saúde. Na troca de mensagens, Aparecida se mostra 'passada' com o valor exigido pelas sobrinhas.

“Todos os custos com criação e desenvolvimento de vocês estão sendo cobertos, como seu pai já fazia. Inclusive, fiquem tranquilas quanto à futura faculdade. A mesada de US$ 1.000 para cada uma, neste momento, é mais do que suficiente no dia a dia”, diz Aparecida, em trecho de uma das mensagens.

“Fico triste por vocês estarem sendo iludidas. Acredito que vai passar essa fase e vocês irão amadurecer. Só penso onde foi parar a educação que receberam do pai de vocês. Acordem! Contem comigo sempre”, finaliza.