Justiça nega pensão de R$ 100 mil para as filhas de Gugu Liberato

As filhas do apresentador Gugu Liberato, as gêmeas Marina e Sofia, de 17 anos, tiveram o pedido de pensão negado pela justiça. Elas pediam o valor de US$ 20 mil, cerca de R$ 100 mil por mês. A mãe das meninas e viúva de Gugu, Rose Miriam, também pediu o mesmo valor e foi recusado. As informações são do Metrópoles.

Elas também reclamaram do valor recebido pela avó, Dona Maria do Céu, mãe de Gugu: “É um absurdo a nossa avó ganhar 163 mil reais, sendo que nós somos as herdeiras necessárias”, afirmaram. O valor da pensão recebida pela mãe de Gugu foi deixado em testamento por ele.

As gêmeas alegaram no processo que notam que João, o irmão mais velho, está sendo influenciado e manipulado pela tia, Aparecida Liberato. Ela estaria se aproveitando do estado de vulnerabilidade no qual o herdeiro do Gugu se encontra. Elas queriam tirar das mãos da tia a responsabilidade do inventário, mas a justiça também negou. Aparecida continua como inventariante e administradora dos bens, sempre com a supervisão do juiz.