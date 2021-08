Filhas de Gugu Liberato acusam tia de 'manipular' a herança do apresentador: 'Negou um carro'

Marina e Sofia, as filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, que morreu em um acidente doméstico em 2019, abriram o jogo e fizeram sérias acusações contra a tia Aparecida Liberato. Ela foi chamada de “manipuladora” e “mentirosa” após ocultar informações das duas jovens. As informações são do portal Metrópoles.

Em entrevista exclusiva ao colunista Leo Dias, Sofia comentou sobre o processo de reconhecimento da união estável de sua mãe, Rose Miriam, e Gugu. Na ocasião, chegou a ser questionado se havia uma relação legal entre o ex-casal.

“Minha tia e os advogados dizem que minha mãe não tinha união estável com meu pai, mas eles tinham sim, nós éramos uma família e só quem sabe a verdade somos nós, eu não sei porque eles não reconhecem minha mãe como companheira do meu pai, porque eu reconheço”, desabafou.

“Antes eles queriam conversar comigo, mas quando eu discordei deles, não quiseram mais. Eles falaram que nunca vão aceitar que minha mãe era a companheira do meu pai e que era para gente não se meter em nada”, acrescentou a segunda filha do apresentador, Marina.

A desconfiança das meninas em relação à tia teria começado há um tempo, quando Aparecida teria começado a esconder documentos das duas. Elas tiveram que pedir emancipação para poder tomar ciência dos processos de bens.

Sofia revelou que a tia também tentava controlar a decisão delas sobre poderem ou não ter um carro. "Eu fui pedir um carro, não tinha e queria muito ter um. Pedi para a minha tia o Porsche que sempre sonhei em ter e ela falou que havia conversado com a promotora do caso, que teria dito que eu não podia ter esse carro, pois era muito luxo para uma criança de 17 anos. Acabei comprando um carro que era metade do preço do que eu queria e não fiquei feliz”, contou.

Por fim, as meninas também acusam Aparecida de assinar documentos em nome das duas sem o conhecimento delas.