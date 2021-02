Pais deixam de seguir Gabriel Medina e Yasmin Brunet após briga por ciúmes, diz site

A situação familiar entre Gabriel Medina e sua esposa Yasmin Brunet com os pais do surfista brasileiro não parece estar nada boa. Segundo o "Extra", as partes brigaram por conta do controle exercido pela modelo na vida de Gabriel, algo que incomodou os pais. Tanto é que os pais deixaram de seguir Medina e Yasmin, que também deixou de seguir os sogros.

A família estaria preocupada com o controle que Yasmin exerce na vida pessoal do marido, pedindo para ele deixar de seguir amigos e amigas no Instagram. Uma briga, não identificada, fez com que as partes rompessem a relação de forma momentânea.

+ Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro

Segundo a reportagem, outra preocupação seria com a carreira profissional do surfista campeão mundial. De acordo com uma fonte ouvida pela coluna, a mãe e o padrasto sempre exigiram muita disciplina de Gabriel, que teria perdido o foco desde que começou a se relacionar com Yasmin.

+ Flamengo no topo! Veja o ranking dos clubes que mais ganharam o Brasileirão desde 1971O casal se conheceu no início da pandemia, em 2020, e decidiu passar a quarentena juntos. A paixão foi tão arrebatadora que o casamento chegou em dezembro, no Havaí, sem a presença dos familiares.