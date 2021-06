Thiago rompe com o irmão, Bruno Gagliasso, e manda recado para Leandra Leal após crítica a Bolsonaro

Defensor da política do atual governo, Thiago Gagliasso não gostou das críticas feitas por Leandra Leal a Jair Bolsonaro. No “Altas Horas”, ela questionou a eleição do presidente. As informações são d’O Dia.

“Como a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Ele já falava sobre preconceito, já destilava o seu ódio, já falava sobre homofobia, já espalhava fake news”, disse Leandra Leal na atração comandada por Serginho Groisman no último sábado (26).

Na madrugada desta segunda-feira (28), o ator divulgou a mensagem que mandou direto para o Instagram da atriz, onde se apresenta como ex-irmão do marido de Giovanna Ewbank, sugerindo que rompeu relações com o famoso.

“Oi Le, sou eu Thi, ex irmão do Bruno Gagliasso, adorei sua posição no Altas Horas! Sou teu fã, mas tu já viu a tal da prestação de contas da Rouanet? Sei que com toda sua visibilidade poderia nos ajudar, manda uma mensagem para o Fábio Porchat”, escreveu.

Não satisfeito, Thiago escreveu na legenda do post e chamou a colega de profissão de 'Leandra Desleal'. "Eu tento, mando mensagem de boa mesmo! 12 bilhões que não foram auditados! Poxa, Leandra Desleal. Rapaziada, o dia que vocês pararem para entender o que essa galera fez com a Lei Rouanet! É bizarro", comentou.