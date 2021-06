No 'Altas Horas', Roberta Miranda chora e Leandra Leal acusa Bolsonaro

A cantora Roberta Miranda não conteve o choro no 'Altas Horas', que foi veiculado na madrugada deste domingo, 27, na Globo. “É muito angustiante tudo isso que a gente está vivendo”, desabafou emocionada por estar participando do programa. Mas foi a fala incisiva da atriz Leandra Leal, alertando para a "autocrítica" que a sociedade precisa fazer diante da pandemia que matou mais de 500 mil brasileiros, que repercutiu fortemente nas redes sociais.

O choro de Roberta Miranda teve início antes do programa ir ao ar, ainda durante a passagem de som. As imagens foram veiculadas no início do 'Altas Horas': “O derramamento aqui de lágrimas foi: ‘Poxa, quanto tempo que eu não visto a artista, né? Para cumprir a sua função, que é a arte’. Essa emoção aflora mesmo”, disse a artista. “A gente está aí, lutando por dias melhores, lutando principalmente pela vacina, lutando por dignidade, e tudo isso me faz bastante triste. Não pense que meus dias são lindos, porque eles não são. Eles são bastante angustiantes”, continuou.

Já Leandra Leal, durante a entrevista a Serginho Groisman, indagou: “Como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Ele já falava sobre preconceito, já destilava o seu ódio, já falava sobre homofobia, já espalhava fake news. Não foi uma escolha difícil”, destacou. “Nas eleições do ano que vem, não podemos ficar desatentos a isso. Estamos passando uma pandemia, mas tem inúmeras outras injustiças que a gente pode continuar passando em nosso país. E eu espero muito que essa seja uma lição desse momento”, finalizou.