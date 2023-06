Sidney Magal sobre procedimentos estéticos e sexualidade: 'Todos somos bissexuais'

O cantor brasileiro Sidney Magal, de 73 anos, revelou que descarta qualquer tipo de procedimento estético ou qualquer tipo de correção no rosto. "Estou fora! De que adianta mexer na cara e olhar decepcionado para as mãos, para o pescoço, para outras partes do corpo que não escondem a passagem do tempo? Preciso me conformar. Não adianta rejuvenescer para os outros e me achar um velho ridículo. Eu não faria qualquer coisa para me melhorar só para estar no palco", disse Magal, em entrevista ao EXTRA.

O cantor disse não se acha feio, pelo contrário, acredita ser um "coroa bastante simpático". "Só não sou mais um amante latino (risos). Nos shows, quando gritam: 'Magal, meu gato, meu crush!'. Eu respondo: 'Gente, vamos mudar os felinos de acordo com a época. Agora eu sou um tigre, não mais um gato. E, daqui a pouco, um tigre de bengala", brincou a voz de "O Meu Sangue Ferve Por Você".

Apesar de casado, Magal disse não se sentir mais desejável desde seus 60 anos de idade, e que não sente mais aquele sentimento de desejo. "A época dos arrepios com elogios e olhares já passou. Não me arrepio mais com facilidade", disse.

Novamente, o artista comentou sobre todas as pessoas - inclusive ele - serem bissexuais, e disse sobre o desejo em outros homens."Eu acho que todos podemos ser tudo, com respeito. Sempre acreditei que todos somos bissexuais, apesar da resistência machista. Nunca me relacionei com homens, mas já os desejei. De repente, se tivesse uma tendência maior, eu teria ficado com pessoas do mesmo sexo. Assisto aos programas da RuPaul e da Xuxa, com drag queens, e fico embasbacado. Eu poderia ser uma drag! É tanta beleza artística! Todos podemos ser tudo. Só não aceito vulgaridade. Disso, sempre tive repulsa", contou.

No dia 25 de maio, o cantor assustou os fãs após passar mal em um show em São Paulo e ter sido internado às pressas. Magal teve um sangramento no cérebro após um pico de pressão. "Há dois meses, fui fazer uns exames de rotina e a ressonância acusou um trombo numa artéria do baço. Um cateterismo desbloqueou essa via e fui liberado dois dias depois. Aí, no fim de maio, tive esse outro susto", disse.

Devido os problemas de sáude, o cantor contou que vai se resguardar mais, diminuindo o ritmo de trabalho. "Eu não penso em morrer tão cedo. Tenho uma neta maravilhosa, com 3 anos e meio, e eu quero vê-la ser avó. Meu otimismo com relação à vida continua. Tenho muitos anos pela frente, só não sei se cantando tanto. Vou ter que diminuir o ritmo das viagens, tenho que ficar mais com o pé no freio. Quero parar na hora em que eu sentir que não tenho mais o mesmo pique. É melhor deixar as pessoas com a lembrança do quanto a minha carreira foi brilhante do que me deixar levar por uma depressão ou qualquer coisa parecida", disse Magal.

