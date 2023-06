Sidney Magal tem alta hospitalar após sangramento no cérebro

Sidney Magal teve alta hospitalar nesta terça-feira (6). O cantor passou quase duas semanas internado devido um sangramento no cérebro. Após ter um mal-estar durante um show na cidade de São José dos Campos, o artista de Sandra Rosa Madalena foi hospitalizado no último 25 de maio. Os médicos constataram o derramamento relacionado à hipertensão arterial. Sidney fez um vídeo para as redes sociais tranquilizando os fãs dizendo que em breve estará de volta aos palcos.

"Eu estou dando uma satisfação do que me aconteceu que foi na hora uma alta muito grande de pressão, e imediatamente quando fui atendido foi detectador um pequeno acidente vascular,que poderia se tornar uma coisa muito grave, caso não tivesse sido atendido imediatamente. Fui para um hospital em São José dos Campos, onde fui muito bem atendido. E a meu pedido fui transferido para o HCOR, que é sem dúvida que é onde estou sendo maravilhosamente sendo bem atendido também", falou.

"Já estou sentando e levantando, e acredito que as pernas tremendo vocês só vão agora ver nas minhas músicas que eu danço, e olhe lá. Portanto, fiquem tranquilos e fiquem tranquilos, um grande beijo, muito obrigado a todos vocês", declarou. "Em breve assim que permitirem estarei de volta. Tudo de bom", completou

Dois dias após a internação, o cantor foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração, em São Paulo, onde passou 72 horas antes de ser transferido para a Unidade de Internação.