Após deixar UTI, Sidney Magal atualiza seus seguidores sobre estado de saúde

Depois de passar 72 horas na UTI por causa de um sangramento no cérebro, Sidney Magal publicou um vídeo nas redes sociais para mostrar que está se recuperando. Na última terça-feira, 30, o cantor disse que já voltou para o seu quarto no Hospital do Coração, em São Paulo, e espera receber alta nos próximos dias.

O cantor segue internado depois de ter passado mal durante um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo, após sofrer um pico de hipertensão. Ele apareceu de óculos escuros em seu perfil oficial no Instagram.

Confira o vídeo de Sidney Magal:

Qual o estado de saúde de Sidney Magal?

Após ser internado com um pico de pressão, Sidney Magal sofreu um sangramento no cérebro. Ele precisou ficar 72 horas em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas já passa bem e seguirá em acompanhamento. Em novo boletim médico, a assessoria da instituição de saúde deu mais detalhes sobre o estado clínico dele. Ainda não existe uma previsão de quando ele poderá voltar para casa.

