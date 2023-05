Sidney Magal é transferido para São Paulo e tranquiliza fãs

Após passar mal durante um show em São José dos Campos, o cantor Sidney Magal, de 72 anos, foi transferido, na noite da última sexta-feira (26), para o Hospital do Coração, em São Paulo. A transferência ocorreu por volta das 23h30 e foi realizada por uma ambulância do Hospital do Coração.

Antes da transferência, na tarde de sexta-feira (26), o cantor usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Durante a gravação, ele apareceu de óculos escuros e disse que foi um pico de pressão.

“Estou aqui para tranquilizar vocês, que no ocorrido no show de ontem aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta elevadíssima, um pico de pressão. Eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital”, disse.