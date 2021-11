VÍDEO: Sidney Magal diz que fã já teve orgasmo ao encostar nele

O cantor Sidney Magal, de 71 anos, falou sobre sua biografia e compartilhou situações que viveu em sua carreira. Ele contou, em entrevista para o podcast 'Flow', que pretende se aposentar em breve para ter mais tempo com a neta Madalena, de 2 anos.

"Ainda consigo fazer umas loucuras, de shows, viagens, mas não quero ficar no palco até morrer", disse.

No bate-papo, Sidney contou algumas situações que passou com fãs durante os anos de carreira. Em uma delas, uma mulher teve um orgasmo e desmaiou ao encostar nele.

"Que eu me lembre, uma vez eu vi uma mulher se masturbando, numa mesa, na frente do palco. E minha mulher também viu, porque estava lá em cima no camarote. Outra entrou correndo no camarim, eu recebendo as pessoas. Ela veio correndo, se abraçou comigo e cravou as unhas nas minhas costas, trançou as pernas na minha coxa e começou a tremer e revirar os olhos. Minha mulher me olhando pergunta: 'o que a gente faz?' Nem eu sabia. Deixei a perna imóvel e ela ficou ali até desmaiar num orgasmo", revelou.

