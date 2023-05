Sidney Magal teve sangramento no cérebro, aponta boletim médico

Um novo boletim médico de Sidney Magal, divulgado nesta terça-feira (30), apontou que o cantor teve um sangramento talâmico, que significa um "sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes relacionado à hipertensão arterial". As informações são do portal UOL.

Apesar do susto que o levou à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Magal não teve sequelas. Ele passou 72 horas na UTI do Hospital do Coração, para onde foi transferido na madrugada de sábado (27), após passar mal durante um show.

Sidney já teve alta da UTI e está na Unidade de Internação, sem previsão de alta, mas em "boas condições clínicas", diz o boletim.

Após passar a noite em um hospital na cidade do interior paulista, Magal postou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs.

"Viram que não é nada grave, mas me pediram que fizesse vários exames para ficar tranquilo e continuar minha temporada de shows por aí".