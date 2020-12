Com novo visual, Fábio de Melo é comparado a Sidney Magal: 'Harmonizou?'

Em uma live no Instagram, o padre Fábio de Melo surpreendeu os fãs. Com estilo despojado e sem barba, ele recebeu perguntas dos seguidores sobre mudanças no visual.

"Harmonizou?", questionou uma internauta sobre uma possível harmonização facial. "Tem algo em ti que não estou sabendo explicar", afirmou outro.

Outro seguidor foi além: "Sidney Magal, é você meu filho?". "Padre, quase não reconheci. Está mexendo demais no rosto", brincou um fã.