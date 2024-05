Conheça a professora paraense de dança citada na Globo e que já deu aulas para Carlinhos de Jesus

Atuante há 32 anos na cena artística do Pará, a professora paraense de dança, Marília Araújo, teve seu trabalho citado no quadro “Dança dos Famosos”, no Domingão com Huck deste domingo (19).

A professora começou no meio artístico no grupo de dança de salão Cultuarte FRENESI. Neste e em outros grupos, ela realizava shows pela capital até que começou a atuar como dançarina em diversas bandas, com apresentações dentro e fora do estado.

“Com a Banda Nova e a cantora Lenne Bandeira eu atuei como produtora e dançarina. Participei também com a cantora Márcia Rodrigues, Banda Warilou, Fruta Quente e Cabra Laranja. Foi de grande importância para meu crescimento como profissional, onde aprendi muito com tudo que vivi”, diz a paraense.

Marília se considera uma artista por conseguir fazer artes de diversas formas. Ela que, além de dançarina e professora de dança, atua como atriz e professora de teatro, acredita que suas profissões estão totalmente interligadas.

“Acredito que, quando dançamos somos atores contando uma história através de movimentos e isso deve estar potente e presente nos movimentos, assim como a nossa feição (expressão facial) dança junto conosco, não vejo elas distintas. Atuar é, sem dúvidas, minha outra paixão”, conta Marília.

Aulas para Carlinhos de Jesus

Marília tem Carlinhos de Jesus como um de seus ídolos e teve a oportunidade de conhecer o artista anos atrás, quando ele viajava para dar cursos em Belém. De acordo com Marília, após o primeiro contato, ela nunca imaginou que seria amiga de alguém que sempre admirou.

Com a entrada do brega na dança dos famosos, ainda na edição passada, a professora teve o seu nome indicado para o coreógrafo, que passou a ter aulas sobre os ritmos paraenses para se aprofundar no assunto e, desde então, os dois se tornaram grandes amigos.

“O Carlinhos foi um grato presente. Ele citar meu nome foi de grande valia para a minha carreira, o que faço dentro do meu estado. Ver nossa cultura exaltada por ele, conhecer e poder falar com carinho sobre tudo que fazemos aqui. Temos história e ele tratou nosso estado com carinho e respeito”, diz a profissional.

“Começamos a ter esse contato e eu falei sobre o brega e as vertentes, os passos, as aparelhagens. Ele quis saber os mínimos detalhes. Tudo. A gente se divertiu muito, dançamos, e estabelecemos uma amizade muito bacana. Agora com o calipso no programa, ele me chamou novamente. Estou muito feliz e realizada pelo cuidado dele, além de agora ser amiga do meu ídolo”, finaliza a artista.