Carlinhos de Jesus revela ter feito aula com professora paraense Marília Araújo

No "Dança dos Famosos" do último domingo (19), o jurado Carlinhos de Jesus revelou ter feito aulas com a professora paraense Marília Araújo. O comentário do coreógrafo, que tem título de cidadão do Pará, foi feito durante a apresentação da dupla Enrique Diaz e Gabe Cardozo, que dançou ao som de "Acelerou", da banda Calypso.

Carlinhos comentava a performance de Enrique quando citou o nome de Marília. Segundo o dançarino, assim como o ator, também teve dificuldade para executar algumas características marcantes dos ritmos paraenses. Ele então relembrou que fez aulas com a paraense para entender melhor e falar com propriedade sobre o assunto para avaliar as danças no programa.

"Olha, você me fez lembrar as aulas que eu tinha com Marília Araújo em Belém do Pará. Ela me dizia umas coisas e eu não conseguia fazer. E eu sei que é difícil trazer essas marcações em tão pouco tempo. Eu também não consegui, e olha que tive muito tempo", comentou o jurado.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)