VÍDEO: Fátima Bernardes aceita dançar com Antonio Banderas em final do Dança dos Famosos

Fátima Bernardes aceitou dançar com o ator Antonio Banderas durante a final da Dança dos Famosos, do programa “Domingão do Huck”. O convite, feito pelo próprio apresentador da atração, ocorreu na noite do último domingo (19/5), enquanto a jornalista estava como uma das juradas da atração. O ritmo paraense Calypso foi o homenageado da noite.

Assista ao vídeo:

“Queria te convidar para vir no dia da final da Dança dos Famosos, dançar um tango com Antonio Banderas no palco do Domingão", iniciou Luciano Huck.

Surpresa, Fátima questionou o ritmo e o apresentador rebateu: "Não seria digno da final?!". Em seguida, ela retrucou perguntando se não poderia ser um bolero, por considerá-lo “mais fácil”. A sugestão da jornalista foi atacada.

A previsão é de que a competição de coreografias encerre apenas no dia 7 de julho. Desta forma, Fátima deve se apresentar também nessa data. Além dela, público também irá conferir a grande final com os três casais finalistas.