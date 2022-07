Klara Castanho faz primeira publicação após revelar estupro e gravidez: 'Dias difíceis'

A atriz Klara Castanho se pronunciou, na noite de quarta-feira (06), pela primeira vez desde que uma carta aberta revelando que entregou um bebê para adoção após ser estuprada foi publicada nas redes sociais. Na época, o comunicado foi feito após Antonia Fontenelle, Matheus Baldi e Léo Dias exporem o ocorrido.

VEJA MAIS

Na postagem, Klara compartilhou a foto de um pôr do sol à beira-mar e agradeceu todo o acolhimento e carinho que vem recebendo nesses tempos tão difíceis. "Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer por cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que eu recebi e venho recebendo. Todo esse carinho tem sido muito importante para mim e eu precisava dividir a minha gratidão com vocês. Obrigada do fundo do meu coração", disse ela inicialmente.

A atriz declarou ainda que está fazendo acompanhamento psicológico para lidar com o ocorrido e agradeceu o apoio dos amigos e familiares. "Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que estou me cuidando, fazendo acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos", veja:

Entenda o caso

No dia 25 de junho, Klara Castanho revelou que foi vítima de um estupro e, mesmo tomando a pilula do dia seguinte, engravidou. Ela resolveu entregar o bebê para adoção seguindo todos os trâmites legais que a Justiça impõe.

VEJA MAIS

No desabafo, ela declarou ter sido exposta e violada de muitas maneiras, uma vez que alguns profissionais de saúde envolvidos tiveram uma má conduta, dando informações a jornalistas e a obrigando a escutar o coração do bebê. Após o comunicado de Klara, Leo Dias publicou detalhes da gravidez e do nascimento da criança, mas retirou do ar em meio a uma enxurrada de críticas. No dia seguinte, o profissional pediu desculpas à atriz.

Por sua vez, Matheus Baldi foi o primeiro a expor o ocorrido, o que deu margem para muitos comentários agressivos serem direcionados a artista, inclusive de Antônia Fontenelle.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)