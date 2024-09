Ex-jogador do Flamengo é apontado como novo affair de Anitta; saiba quem é

Parece que Anitta não está mais solteira! Rumores indicam que a cantora estaria vivendo um romance com o ex-jogador do Flamengo, Vinicius Souza, mais conhecido como Vinição. Atualmente, o volante de 25 anos atua no Sheffield United, da Inglaterra. Segundo informações divulgadas pelo perfil de fofocas "Condomínio da Fifi", pessoas próximas ao suposto casal já confirmam o namoro entre a artista e o atleta.

As especulações ganharam força durante uma festa após a apresentação de Anitta no primeiro jogo da NFL no Brasil, realizado na Neo Química Arena. O after-party reuniu diversas celebridades, mas o possível affair entre Anitta e Vinição foi o que mais chamou a atenção.

Além disso, a interação entre os dois ficou mais evidente após uma viagem da cantora para a Grécia. Desde então, o jogador vem comentando nas fotos da artista, inclusive com emojis de olhos de coração, o que aumentou ainda mais os rumores.

VEJA MAIS

Quem é Vinicius Souza?

Vinicius Souza, conhecido como Vinição, iniciou sua carreira no Flamengo e deixou o clube em 2020 para defender o Lommel, da Bélgica. Posteriormente, atuou também no Mechelen. Em 2022, foi emprestado ao Espanyol, onde se destacou, chamando a atenção do Sheffield United, que o contratou em 2023.

Além de sua trajetória no futebol, o jogador tem dois filhos, fruto de seu relacionamento anterior com a influenciadora Giulia Dantas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)