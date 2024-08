Alane Dias viaja a Belém e gera expectativa sobre encontro com affair em show de Silva

Alane Dias, ex-participante BBB 24, está a caminho de Belém! A paraense usou os Stories do Instagram na tarde desta sexta-feira (30/8) para compartilhar com seus seguidores que estava embarcando, mas não revelou seu destino de imediato. Após ser bombardeada com perguntas sobre para onde estaria indo, Alane, de maneira bem-humorada, respondeu ao mostrar um colar com a bandeira do Pará. "Pra onde eu vou?", brincou ela enquanto exibia o objeto.

A chegada de Alane à capital paraense levanta especulações, especialmente devido ao show do cantor Silva, que acontecerá na cidade no sábado (31/8), como parte do Festival Sunset. Silva é irmão de Lucas Silva, o atual affair de Alane. Isso levou alguns internautas a se perguntarem se Lucas, que também é produtor musical do irmão, estará no evento e vai aproveitar a ocasião para conhecer amigos e familiares da modelo.

Recentemente, o casal tornou público seu relacionamento após meses de especulação. Lucas compartilhou no Instagram uma série de fotos ao lado de Alane durante uma viagem que fizeram juntos. Nas imagens, também aparece o filho do empresário. "Fim de férias", escreveu ele na legenda.

Alane não deixou de comentar na publicação, afirmando: "Já quero de novo", ao que Lucas respondeu: "Mil vezes", acompanhado de um emoji de coração. A interação não passou despercebida pelos seguidores, que logo começaram a apoiar o relacionamento. "Alane se deu bem! Saiu do BBB já conquistando um galã desses", comentou um fã. "Achei um casalzão, viu", opinou outro. "Belíssimos!!! Que sejam felizes", desejou um terceiro.