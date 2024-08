Alane Dias fala sobre saúde, beleza e procedimentos estéticos: 'Não me vejo fazendo'

Alane Dias está bem com sua aparência, procura alinhar exercícios físicos e praticidade na rotina, e não pretende fazer procedimentos estéticos. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz, dançarina e ex-BBB, falou sobre sua relação com seu corpo, a valorização de uma vida saudável e o namoro com o compositor Lucas Silva: "Estamos muito felizes e vivendo um dia de cada vez".

"Sempre tive vontade de fazer procedimentos estéticos, mas, durante o programa, eu vi que muitas pessoas ressaltaram o fato de eu nunca ter feito nenhum procedimento, de ser natural. Eu me sinto muito abraçada e acolhida por essas pessoas que me elogiam e tomam tanto cuidado ao falar comigo, principalmente se tratando de um assunto sensível para mim. Isso me fez refletir muito e eu decidi considerar que não preciso me render a esses procedimentos", contou Alane.

Para manter a saúde, Alane pratica atividades que lhe dão prazer. "Meu exercício físico favorito é dançar, mas entre musculação e futevôlei, sem dúvidas, eu prefiro futevôlei. Faço futevôlei há mais de um ano e gosto muito de me sentir desafiada pelo esporte. Sinto que tenho uma facilidade no futevôlei e encontro uma relação com o balé, por incrível que pareça. A gente fala que, por meu pé ser mais abertinho, por conta do balé, a bola encaixa melhor. Gosto muito do futevôlei e me faz um bem absurdo, ainda mais aqui no Rio, que você treina admirando a praia, em contato com a natureza", declarou.

"O maior trunfo da autoestima é poder acordar, se olhar no espelho e sorrir, sabe? Faz parte da minha rotina matinal acordar, colocar uma música, fazer meu café da manhã e dançar me olhando na frente do espelho. Esse olhar para si com carinho é uma das maiores demonstrações de amor-próprio que podemos fazer por nós mesmos", disse ainda a atriz. Sobre o relacionamento com Lucas Silva, ela se disse à vontade para falar e destacou: "Estamos muito felizes e vivendo um dia de cada vez".