Lamborghini de atacante da Premier League fica destruída em acidente

Um acidente em South Workshire, na Inglaterra, envolvendo uma Lamborghini Aventador avaliada em R$ 2,1 milhões, chamou a atenção na madrugada desta segunda-feira por ser tratar de um veículo de um jogador de futebol da Premier League.

Segundo o jornal inglês 'Daily Mail', o carrão pertence ao atacante francês Lys Mousset, de 24 anos, do Sheffield United, lanterna da primeira divisão inglesa, com apenas dois pontos marcados em 17 jogos.

O jornal informou ainda que dois homens foram presos após o acidente e o motorista, que não foi identificado, era suspeito de estar alcoolizado. A lamborghini bateu em carros que estavam estacionados na rua e ninguém se feriu. Os dois foram liberados após prestar depoimentos.

Lys Mousset, que foi contratado pelo clube em 2019 por R$ 70 milhões defendeu o Sheffield United no último fim de semana. O atacante trancou as redes sociais, mas é possível vê-lo posando com o carro envolvido no acidente no print abaixo. O clube do atleta afirmou que está apurando o caso internamente.

Lys com sua Lamborghini envolvida no acidente (Foto: Reprodução/Instagram)