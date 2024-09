Histórico: Eagles e Packers se enfrentam na Neo Quimica Arena no 1ª jogo da NFL no Brasil

Nesta sexta-feira (6), a Neo Química Arena, em São Paulo, será palco de um evento histórico: o primeiro jogo da NFL no Brasil e na América do Sul. O confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no entanto, vai muito além de uma simples celebração. Marcando a estreia de ambas as equipes na temporada 2024-25, o duelo tem implicações importantes na corrida pelo Super Bowl, especialmente na disputa pelo mando de campo nos playoffs.

Finalistas da temporada 2022-23, os Eagles sabem bem o peso de jogar longe de casa na pós-temporada. Na última campanha, a equipe de Philadelphia foi eliminada na primeira rodada pelo Tampa Bay Buccaneers, em uma partida onde o fator casa poderia ter feito a diferença. Os Packers, por sua vez, também enfrentaram desafios fora de casa, vencendo o Dallas Cowboys antes de caírem em um jogo competitivo para o San Francisco 49ers na rodada divisional. Para ambos os times, um início forte pode ser decisivo para evitar o mesmo destino.

"É muito importante começar com força, contra um time muito bom. Esta é uma grande oportunidade para sermos testados, focarmos e jogarmos como equipe. Veremos para onde iremos nesta temporada, mas tudo começa agora", comentou Jalen Hurts, quarterback dos Eagles.

Philadelphia chega ao Brasil buscando redenção após um final de temporada abaixo das expectativas. A equipe sofreu perdas importantes, como o aposentado center Jason Kelce e o linebacker Haason Reddick, que foi trocado para o New York Jets. No entanto, os Eagles sacudiram a offseason ao contratar o running back Saquon Barkley, ex-New York Giants. Com sua capacidade de corrida explosiva, Barkley promete abrir espaços cruciais para os wide receivers AJ Brown e Devonta Smith.

"Estou muito empolgado. Finalmente poderei vestir este uniforme e entrar em campo com esses caras. É algo que sonho desde que assinei. Estou animado para jogar na América do Sul e fazer história", declarou Barkley em coletiva na quinta-feira.

Já os Packers chegam embalados, após uma crescente na temporada passada. A derrota apertada para os 49ers nos playoffs reforçou a crença de que a equipe de Green Bay pode brigar pelo Super Bowl este ano. Para o quarterback Jordan Love, o confronto contra os Eagles será um teste valioso para as ambições da equipe.

"Temos muito respeito por eles, mas os Packers têm tradição e legado. Vamos dar o nosso melhor e performar da melhor forma possível para vencer", afirmou Love.

O técnico de Green Bay, Matt LaFleur, prevê um duelo equilibrado e relembra a última derrota para os Eagles em 2022, quando jogaram em casa.

"Será um jogo difícil para todos. Estamos ansiosos para esse confronto. É sempre um desafio. Na última vez contra os Eagles, perdemos muitas jardas, foi uma partida dura para a nossa defesa. Mas, olhando para os nossos jogadores agora, sinto que estamos prontos. Será um grande jogo", analisou LaFleur.

O pontapé inicial para este histórico duelo entre Eagles e Packers será dado às 21h15 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo. O ge acompanhará tudo em Tempo Real a partir das 20h.