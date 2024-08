Suposto novo namorado de Lana Del Rey choca fãs pela diferença de idade

Desde que Lana Del Rey foi flagrada de mãos dadas com um homem, identificado como o guia turístico Jeremy Dufrene, em um evento em Londres, no Reino Unido, no último domingo (25), rumores sobre um possível novo relacionamento da cantora começaram a se intensificar. O suposto romance ganhou destaque nas redes sociais na última terça-feira (27), onde internautas debateram sobre a aparência e a idade do homem.

Segundo a imprensa britânica, Jeremy Dufrene vive na Louisiana, nos Estados Unidos, onde trabalha como “caçador de jacarés” e guia turístico. Além disso, ele é ativo nas redes sociais, onde compartilha vídeos de suas interações com jacarés e outras atividades típicas do sul dos Estados Unidos.

Lana Del Rey e Jeremy teriam se conhecido em março de 2019, quando a cantora fez um passeio de aerobarco na Louisiana. Nas redes sociais, a artista postou um registro na época onde ele aparece. Apesar do suposto romance não ter sido confirmado por nenhum dos dois, os supostos pombinhos foram vistos passeando por Londres em diversos locais.

Antes desse possível novo relacionamento, Lana Del Rey namorou Sean Larkin, estrela de “Live PD“, mas o namoro chegou ao fim em 2020 devido às circunstâncias da pandemia de COVID-19.

Repercussão entre os fãs

Nas redes sociais, começaram a surgir piadas entre os fãs da artista e outros internautas por conta da aparência e da faixa etária do novo eleito de Lana Del Rey. “A Lana resgatou esse ara do asilo?", brincou uma fã. "Parece um pinguço no bar jogando truco com o dinheiro do INSS", criticou outro seguidor. "Queria muito saber qual site de relacionamento ela acha esses homens com cara de que matou 300 pessoas no passado", ironizou mais uma. "Ele tem cara de pescador parrudo", comentou outro.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)