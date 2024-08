VÍDEO: Lana Del Rey realiza sonho de fã com câncer e emociona a web

A cantora Lana Del Rey emocionou a web ao realizar o sonho de uma fã, Laila, que luta contra um câncer nos ossos. Devido ao tratamento, a jovem não poderia assistir ao show da sua ídola, mas uma campanha nas redes sociais apoiada por fãs e uma organização sem fins lucrativos, Promise Dreams UK, fizeram com que este encontro se tornasse realidade. No último domingo (25), Lana foi ao encontro de Laila em Leeds, no Reino Unido.

A artista fez questão de conhecer pessoalmente a fã, que está sob cuidados paliativos após uma batalha de dois anos contra o câncer. Lana não apenas se encontrou com Laila nos bastidores de um festival, mas também proporcionou à jovem uma experiência VIP, permitindo que ela assistisse ao show de perto.

O encontro foi marcado por abraços, conversas, fotos e vídeos. Aos 16 anos, ela luta contra um osteossarcoma há dois anos e, infelizmente, a doença se agravou. Em outubro do ano passado, a família de Laila recebeu a notícia de que o câncer havia recaído e que não havia mais tratamento possível. No entanto, isso não impediu que a família se empenhasse em realizar os sonhos da jovem.

A ação, promovida por fãs e pela Promise Dreams UK, que busca realizar os maiores desejos de crianças e adolescentes em estado terminal, viralizou e chegou até Lana, que se sensibilizou com a história.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)