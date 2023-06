Lana Del Rey compra café em loja de conveniência do Amazonas sem ser reconhecida; vídeo

A cantora Lana Del Rey chegou ao Brasil na última semana para se apresentar no festival MITA. Após o primeiro show, no Rio de Janeiro, a artista viajou ao Amazonas para visitar o estado e viralizou em um vídeo no qual aparece comprando café em uma loja de conveniência em Manaus, sem ser reconhecida pelas pessoas do local.

Lana parou no local no início da tarde da terça-feira (30), antes de seguir para um hotel de selva na região metropolitana da capital. Os funcionários e a gerente do estabelecimento ficaram chocados quando foram informados de que se tratava da artista.

"Eles [equipe da Lana] entraram. Até então, a gente nem sabia quem era ela. Eles fizeram algumas compras. Ela veio e pediu o café com leite. Me deu um 'hi', com um sorrisinho. Eu respondi com outro 'hi' para ela também, mas eu realmente não reconheci ela", disse Luciane Ketllen, gerente do local, ao g1.

Segundo Luciane, foi um fornecedor de água que avisou para ela que a cliente que comprava café poderia ser a artista norte-americana. Para confirmar, após a saída de Lana e da equipe, o rapaz pesquisou o nome da cantora e viu que era ela quem estava no estabelecimento.