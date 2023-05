Lana del Rey: integrante da equipe da cantora é roubado e chama Brasil de 'buraco de merd*'

Um dos integrantes da equipe da cantora norte-americana Lana del Rey, Will Whitney foi vítima de um roubo no Rio de Janeiro, mas a reação dele após o ocorrido gerou revolta entre os fãs brasileiros. Will relatou, por meio perfil no Instagram, que um motociclista roubou o seu celular e completou dizendo:

“Foda-se esse país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Não vejo a hora de ir pra casa”.

A postagem foi apagada por Will pouco mais de uma hora depois da mensagem ser visualizada por fãs brasileiros, mas internautas conseguiram registrar a publicação antes dela sair do ar. Veja:

Publicação foi apagada pelo integrante da equipe de Lana del Rey horas depois (Reprodução/Instagram)

Lana Del Rey no Brasil

A cantora é uma das principais atrações do Festival MITA, que ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lana já se apresentou na capital carioca no dia 27 de maio e se prepara para realizar um novo show em São Paulo, no dia 3 de junho. A artista também faz um tour pelo Brasil e desembarcou, nesta terça-feira (30), em Manaus.

A cantora, que não vinha ao Brasil desde 2018, lançou em março deste ano um novo álbum de estúdio. Will Whitney, que é assistente de som de Lana, segundo uma página de fãs da cantora, ainda completou a sua publicação com as seguintes frases: “Buraco de merda total” e “Lixos Humanos”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)