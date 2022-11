Erasmo Carlos morreu: confira cinco filmes para conhecer a carreira do cantor

A perda de Erasmo Carlos, que faleceu aos 81 anos nesta terça-feira (22), vai deixar saudades para os fãs do cantor. No entanto, sempre será possível revisitar as músicas e as histórias dessa lenda da Jovem Guarda. Durante os vários anos de carreira, o Tremendão fez sucesso no cinema como ator e também como tema de longas-metragens, que são uma ótima maneira de conhecer mais sobre sua vida. Confira cinco filmes para conhecer a carreira de Erasmo Carlos.

Quais os filmes baseados na vida de Erasmo Carlos?

Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa (1970)

Dirigido e produzido por Roberto Farias, ‘Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa’ alcançou a marca de 2,6 milhões de espectadores, sendo o filme mais assistido de 1970.

No enredo, a cantora Wanderléia compra uma estatueta antiga, em uma loja de antiguidades do Japão. Depois de uma confusão envolvendo um perseguidor chamado Pierre e um gênio samurai, ela, Roberto e Erasmo encontram um mapa do tesouro dentro da estatueta. Ao tentarem decifrar o mapa, eles acreditam que o lugar onde o tesouro está escondido é no Rio de Janeiro, para onde partem imediatamente, com Pierre em seus calcanhares.

Jovem aos 50 – A História de Meio Século da Jovem Guarda (2017)

Com depoimentos de mais de 50 artistas que se destacaram na década de 1960, entre eles Erasmo Carlos e Wanderléa, o filme intercala imagens de TV e de filmes da época para contar a história da Jovem Guarda.

Minha Fama de Mau (2019)

Lutando para sobreviver e se virando com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos (Chay Suede) alimenta uma paixão: o rock and roll. Fã de Elvis Presley, Bill Halley & The Comets e Chuck Berry, ele aprende a tocar violão e passa a perseguir a ideia de viver da música.

Misturando talento e um pouco de sorte, ele conquista a admiração do apresentador de TV Carlos Imperial (Bruno de Luca), um cara influente no meio artístico, e através dele conhece o cantor Roberto Carlos (Gabriel Leone), com quem começa a compor diversas canções. A parceria dá muito certo e o sucesso logo chega, transformando para sempre a vida de Erasmo. A produção também está disponível no Globoplay.

Erasmo 80 (2021)

O documentário homenageia os 80 anos de Erasmo Carlos, pioneiro do rock brasileiro, em imagens inéditas com Roberto Carlos e com as bandas ‘Turma da Tijuca’ e ‘Jovem Guarda’. Além disso, a produção detalha seus sucessos internacionais e sua influência de comportamento na geração.

Eu Sou Carlos Imperial (2016)

Carlos Imperial (1935-1992) foi uma grande figura do cenário cultural brasileiro. Além disso, ele também foi responsável pela descoberta de vários talentos, entre eles, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia, Wilson Simonal e Elis Regina. Sem procurar esconder o lado polêmico, o filme reconstitui uma trajetória repleta de ficção, realidade, lenda e memórias de vários que o conheceram. Disponível no streaming.

