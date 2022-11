Erasmo Carlos morreu: Entenda o que é Síndrome Edemigênica, doença do cantor

Oficialmente ainda não foi divulgada a causa da morte do cantor Erasmo Carlos, nesta terça-feira (22), mas, no período de 17 de outubro a 2 de novembro, ele ficou internado, no Rio de Janeiro e foi diagnosticado com a Síndrome Edemigênica.

A síndrome edemigênica ocorre quando há excesso de líquido preso nos tecidos do corpo. A doença acontece quando o corpo tem um desequilíbrio nas forças bioquímicas que são responsáveis pelos líquidos dos vasos sanguíneos.

Esta síndrome pode ser provocada pelo mau funcionamento dos rins, fígado ou coração. O tratamento dos edemas é realizado com o uso de remédios para remover o excesso de líquido. A síndrome edemigênica pode ser causada ainda por uma doença subjacente.

Na última segunda-feira (21), o artista voltou para o hospital, mas até o momento ainda não foi informada a causa da morte.