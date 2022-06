Justin Bieber aparece em vídeo com metade do rosto paralisado; entenda

O cantor Justin Bieber, de 28 anos, apareceu em suas redes sociais para falar sobre a sua paralisia facial causada pela síndrome de Ramsay Hunt, uma infecção do nervo facial e auditivo, que, além da paralisia facial, causa vertigem, problemas de audição e o aparecimento de bolhas vermelhas na orelha.

O cantor explica que publicou o vídeo para atualizar sobre a sua situação e explica que está com o vírus que ataca os nervos da orelha e rosto.

“Como vocês podem ver, esse olho não está piscando, eu não consigo sorrir de um lado do meu rosto”, disse o cantor.

Além disso, Justin fala sobre seus shows que foram cancelados. “Eu estou fisicamente incapaz de fazê-los, obviamente. Isso é bastante sério, como vocês podem ver. Eu não queria que as coisas fossem assim, mas meu corpo está dizendo para eu desacelerar”.

Conhecido pelo seu primeiro hit “Baby”, o cantor pede que os fãs entendam e diz que vai usar esse tempo para descansar e voltar 100%.

No final do vídeo, o cantor canadense agradece as pessoas pela paciência e diz que vai melhorar e conta que está fazendo um tratamento com estímulos elétricos para que o rosto volte a se movimentar. “Não sei quanto vai demorar pra voltar, mas ficará tudo bem”, finaliza.

O que é a síndrome de Ramsay Hunt, diagnosticada em Justin Bieber?

A síndrome de Ramsay Hunt é conhecida também como herpes-zoster do ouvido, e tem como sintomas a paralisia facial, problemas de audição, vertigem e aparecimento de bolhas vermelhas na região da orelha. É uma infecção do nervo facial e auditivo causada pelo vírus herpes-zoster.

O vírus, que também é o responsável pela catapora, fica adormecido em um gânglio do nervo facial e pode voltar a se manifestar em indivíduos imunossuprimidos, diabéticos, crianças e idosos.

A herpes-zoster do ouvido não é contagiosa, mas as bolhas que se formam no ouvido do indivíduo podem transmitir o vírus e causar a catapora em pessoas que nunca tiveram a doença.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)