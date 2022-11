Erasmo Carlos morreu: Times de futebol lamentam morte do cantor e compositor

O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu na manhã desta terça-feira (22). Vencedor do Grammy Latino 2022, na categoria Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, com o disco “O Futuro Pertence à... Jovem Guarda”, o "Tremendão", como era conhecido pelo grande público, estava internado desde outubro em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de janeiro.

VEJA MAIS

Vários times de futebol do Brasil lamentaram a morte de Erasmo Carlos. Equipes como Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras e o Vasco, clube do coração do artista, postaram mensagens nas redes sociais. Veja:

Vasco

Flamengo

Botafogo

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

Fluminense

Cruzeiro

Grêmio

Internacional