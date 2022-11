Erasmo Carlos morreu: saiba qual filho do cantor faleceu após um acidente de moto

Após a morte de Erasmo Carlos, aos 81 anos, nesta terça-feira (22), vários fatos sobre a vida pessoal do cantor foram relembrados na mídia. Um deles é a lamentável morte de Carlos Alexandre Esteves, o filho do Tremendão, que faleceu após um acidente de moto em 2014. Confira.

Erasmo teve três filhos: Gil Eduardo Esteves, Leonardo Esteves e Carlos Alexandre Esteves, frutos do casamento com Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, falecida em 1996. Em 2014, ele compartilhou com os fãs a dor de perder o filho Alexandre, apelidado de Gugu pela família, que teve morte cerebral duas semanas depois que foi internado devido a um acidente de moto.

Gugu, que também era músico, saiu de madrugada da casa do pai, no dia 7 de maio, e sofreu um grave acidente na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.

Erasmo chegou a comentar sobre a perda do filho. “Acho que todos têm sua cota de alegria e sofrimento. Alguém apontou um dedo pra mim e disse ‘agora chegou sua hora de sofrer um pouco’. Eu vivo esse momento ruim e daqui a pouco minha cota vai melhorar. Uma coisa que eu tenho que fazer agora é aprender a conviver com a família e viver a minha vida sem a alegria do meu filho”, disse, em entrevista na época.

Gugu e Roberto Carlos (Reprodução: Redes Socais)

Gugu era afilhado do cantor Roberto Carlos, melhor amigo de Erasmo. Seguindo os passos do pai no mundo da Música, Gugu também era líder do grupo de pagode Fica Comigo. Ao se despedir do filho na época, Erasmo escreveu uma mensagem emocionante nas redes sociais. “A grandeza do amor é sempre se tornar inteiro mesmo perdendo uma grande parte. Adeus, meu Gugu querido. Jamais esquecerei você”, lamentou.

