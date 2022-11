Erasmo Carlos morreu: artistas paraense lamentam a morte do cantor

No dia do músico, fãs, artistas e amigos de Erasmo Carlos lamentaram sua morte, nesta terça-feira (22). Apesar de ter passado uma temporada no hospital, entre 17 de outubro a 2 de novembro, a notícia pegou o público de surpresa e artistas paraenses também fizeram homenagem ao ícone da música brasileira.

Fafá de Belém usou as redes sociais para homenagear o artista e falar da importância dele para a arte. "Ele era (é, e sempre será) um gigante, em todos os sentidos. Erasmo era um dos gênios da nossa música. O doce rebelde, um menino roqueiro. Com Roberto, formou a dupla mais consistente que nós pudemos ver até hoje. Sua música transversal alcançou todos os públicos, e várias gerações. No dia do músico, um dos GRANDES se vai. Sua obra fica, a saudade fica. Siga na luz, Erasmo! Meus sentimentos aos familiares", escreveu a artista.

Quem também reservou um tempo para se dedicar para homenagem ao artista foi Marco André, que se demonstrou surpreso com a notícia. "Caramba! Mais uma notícia triste. O gigante gentil se despede hoje de nós aos 81 anos. Tempos difíceis no Brasil de tantas perdas importantes, e essa, logo no dia do músico. Começamos a nos despedir da geração que eternizou a música brasileira como uma das melhores do mundo, senão a mais incrível música popular feita nesse planeta. Outro gigante que também se despediu foi o cubano Pablo Milanes. Dois grandes criadores que embalaram corações e cravaram canções no imaginário do povo latino-americano. Que os deuses da música os recebam na paz".

Leila Pinheiro publicou uma foto sendo carregada por Erasmo e relembrou de alguns dos momentos compartilhados com o amigo. "Ah, Erasmo querido! Nem sei o que dizer, tão gigante é você na vida de todos nós. Um homem delicado, amoroso, que me tirou (literalmente) do chão, depois de gravarmos juntos o seu Samba Rock. Comecinho de carreira e você já me chamando pra perto, generoso, amigo. Nada do que se diga, traduz o tamanho e a dor pela tua partida. Obrigada! Obrigada! Obrigada. Você é uma das caras mais bonitas do nosso Brasil. Sua música mudou e iluminou tantas vidas…Beijos e meu carinho à sua família tão querida! Seguiremos com sua música e com você no coração.Tristeza imensa! Descanse em paz!", se despediu a artista.

Roguesi diz que como artista enxerga a arte de Erasmo Carlos como primorosa, pragmática e atemporal. E tem o artista, desde sempre, como referência. No ano passado foi ao show de Erasmo em Porto Alegre e diz que sempre toca em seus shows as músicas "Grilos" "Meu Eco" "Além do Horizonte".

"Ainda quando criança, morando no Rio de Janeiro, ficava escutando música com minha mãe que era fã de Roberto e Erasmo e com passar do tempo fiquei muito mais fã do Tremendão", destaca o músico.