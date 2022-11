Erasmo Carlos morreu: Roberto Carlos ainda não sabe da morte do amigo, diz colunista

Roberto Carlos ainda não sabia da morte do amigo Erasmo Carlos. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, que divulgou a informação no início da tarde desta terça-feira (22). Na noite da última segunda-feira (21), a família de Erasmo fez uma ligação de videochamada, para informar o estado de saúde do artista, que já estava intubado.

De acordo com o colunista, Roberto teria ficado emocionado durante a ligação, pois o amigo foi internado às pressas.

Roberto e Erasmo têm uma amizade de longa data, que começou no período da Jovem Guarda. Os dois fizeram várias parcerias juntos.