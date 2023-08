André Gonçalves estaria morando de favor e recebendo apoio de amigo após término com Dani Winits

André Gonçalves estaria morando com um amigo após o término da relação com a atriz Danielle Winits. O ator já deixou a mansão em que morava a ex-parceira, em Joá, bairro nobre do Rio de Janeiro. Ele estaria recebendo apoio emocional de um amigo. André Gonçalves também deixou de seguir a agora ex-esposa no Instagram.

O ator estaria morando no apartamento de Freddy Ribeiro, que também estaria prestando apoio emocional ao ex-Globo. Os dois foram vistos em um samba no conhecido bairro boêmio da Lapa e em um show no Circo Voador, badalada casa de espetáculos do RJ. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

A separação foi anunciada pela atriz Danielle Winits na segunda-feira da semana passada (21). O casal estava junto desde 2016. Ela disse que a decisão foi em comum acordo e agradeceu o carinho dos fãs e amigos com o momento delicado. “Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos”, começou ela.

Winits ainda pontuou que o pronunciamento seria a única declaração sobre o fim do casamento. “Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André”, finalizou.