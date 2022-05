Cynthia Benini alfineta ex-marido André Gonçalves por dever pensão: ‘Capaz de arrumar um emprego'

Cynthia Benini voltou a falar sobre o processo que move contra o ex-marido André Gonçalves por conta da dívida de pensão alimentícia que o ator tem com a filha, Valentina, de 19 anos. A jornalista lamentou o fato de ele não cumprir com as suas responsabilidades.

Em entrevista ao canal de Luciana Liviera, no Youtube, Cynthia afirmou que não tem nada contra o ator, alegando que o ex não precisava passar pela situação de usar tornozeleira eletrônica por “ter talento e capacidade de trabalhar”, mesmo que fora da televisão. Assista:

"Esse é um processo é muito antigo, desde 2007, me separei em 2006. Durante o período que ele ficou empregado na Globo, era descontado em folha, graças a Deus. Quando ele saiu da Globo, infelizmente, ele não teve a mesma responsabilidade. Eu não tenho nada contra o André, pelo contrário, eu torço muito por ele. Ele é um cara fascinante, inteligente e capaz de arrumar emprego", declarou.

A dívida de André Gonçalves com Valentina gira em torno de R$ 350 mil. Por não ter conseguido pagar o valor, o ex-galã da Globo foi condenado a pagar prisão domiciliar. Na época, Cynthia revelou ter evitado se posicionar sobre o assunto, porque ela e a filha foram atacadas nas redes sociais.

Ainda na entrevista, a jornalista reforçou que precisa ir à Justiça buscar com direitos de Valentina por falta de um acordo com o ex. "O que eu sempre digo é que: independente de quem eu sou, de onde eu venho, do meu poder aquisitivo, social ou financeiro, não importa. Isso não é meu e, sim, da minha filha, que não foi tida sozinha, foi pensada, amada e querida... Eu acho que tem pontos básicos que são: segurança, educação e alimentação. Esses três se a mãe ou o pai faltar, o outro tem que [ajudar]. Se não conseguir isso de uma boa forma, vai ter que buscar à Justiça", concluiu.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)