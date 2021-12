Myrian Rios defende André Gonçalves por atrasar pensão da filha: 'Não estava trabalhando'

A atriz Myrian Rios saiu em defesa do ex-marido André Gonçalves, após ele entrar em prisão domiciliar por não pagar a pensão alimentícia da filha. Ela, que é mãe de Pedro Arthur, fruto do casamento com o ator, disse que Gonçalves sempre pagou o valor ao filho em dia e, às vezes, dava até o valor excedido. As informações são da Revista Quem.

Em entrevista ao site, Myrian defendeu o ex-companheiro e afirmou que deveria haver um "adendo" na Lei da Pensão Alimentícia, justificando o atraso do pagamento, o qual o ator tem sido julgado por descumprir. “Sabemos que muitos pais não pagam a pensão por displicência e irresponsabilidade. Porém, sabemos também que existem casos em que os pais ficam doentes, desempregados e inadimplentes", disse.

"Nesses casos, acredito que o pai provando que a situação financeira não está bem e está sem condições de colocar em dia o saldo devedor, ele não deveria ser levado à prisão, o que dificultará de ser contratado e trabalhar", completou.

Em seguida, a atriz acrescentou que quando André estava trabalhando sempre realizou o pagamento do valor aos filhos, porém, no momento ele encontra-se desempregado e, por isso, teria faltado.