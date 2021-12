André Gonçalves revela que Danielle Winits ofereceu ajuda financeira

Mesmo sem pagar as pensões alimentícias das filhas Valentina, de 18 anos, e Manuela, de 23 anos, André Gonçalves vê o processo como “perseguição". O ator acumula uma dívida de quase meio milhão de reais, de acordo com O Globo.

A prisão domiciliar de André Gonçalves foi decretada pela Justiça de Santa Catarina. Nesse momento, ele vive apavorado pela iminente visita do oficial de Justiça que irá notificá-lo. O que preocupa mais André é o uso da tornozeleira eletrônica que será obrigatório por no mínimo 60 dias.

O ator recebeu O Globo na residência que mora com sua atual esposa, Danielle Winits, com quem mantém um relacionamento há seis anos. Localizada no bairro do Joá, no Rio de Janeiro.

André revelou que está disposto a encerrar a carreira em decorrência da condenação. Ele ainda revelou que sua esposa propôs ajudá-lo financeiramente.

“A Dani já se colocou à disposição várias vezes para me ajudar, mas eu não aceito. Não aceito porque não é justo e porque isso não vai parar — afirmou. — Tenho uma porrada de amigos com dinheiro e não quis pedir para ninguém, alguns amigos quiseram fazer uma vaquinha, não quis... Então assim isso aqui [aponta para a casa ao redor], o carro, não é meu, isso é da Dani e dos filhos dela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer: "Dani isso é um problema muito sério, que é meu. Jamais você vai mexer em R$ 1 para me ajudar, não aceito." Ela tem as questões dela, eu tenho as minhas”, contou.

“A Dani é minha parceira, coração gigante, não tenho nem o que falar. É um presente. Não só para mim: a Dani tem relação com a Valentina (filha de André com a jornalista e atriz Cynthia Benini) de carinho e afeto”, acrescentou.